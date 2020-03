Comidas escolares se pueden conseguir después del cierre por Covid-19

Mientras que las escuelas en los Estados Unidos cierran sus puertas para tratar de prevenir la propagación del nuevo virus Covid-19, están preparando arreglos para entregar bolsas de almuerzo para llevar o para establecer rutas de entrega de comidas escolares, reseñó The Associated Press.

Las decisiones urgentes han dejado a las escuelas y ciudades luchando por descubrir cómo asegurarse de que los estudiantes no pasen hambre. Los funcionarios locales han estado publicando listas de sitios donde se distribuirán las comidas dentro de sus condados y ciudades.

En los Estados Unidos, más de dos tercios de los 31 millones de estudiantes que regularmente comen almuerzos escolares, o 22 millones, dependen de un almuerzo escolar gratuito o de precio reducido como fuente principal de su nutrición diaria, según la Asociación de Nutrición Escolar.

El viernes pasado, la Cámara aprobó abrumadoramente un paquete de ayuda de COVID-19 que autoriza al USDA a permitir que los estados proporcionen cupones de alimentos a las familias cuyos niños pierden comidas gratuitas o de precio reducido cuando las escuelas cierran debido al COVID-19.

Según el acuerdo negociado por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y la administración Trump, las familias serán elegibles para la asistencia si la escuela de un niño está cerrada por al menos cinco días consecutivos.

From food security to paid family leave, the bipartisan #FamiliesFirst Coronavirus Response Act, which we vote on tonight, is focused on delivering support to families across America as we confront this public health crisis. pic.twitter.com/QFbrOVw8td

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) March 14, 2020