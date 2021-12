Fideos

Las tradiciones asiáticas no pueden faltar en la búsqueda de una mejor vida en año nuevo, y es que incluir fideos largos es una tradición que indica una vida larga y próspera. ¿El secreto? No importa cómo cocines los fideos, lo importante es procurar que estos no se rompan en el proceso y, así, la misión será encontrar los fideos más largos para comerlos sin partirlos a la mitad.

El arroz no debe faltar en año nuevo

¿Quieres atraer abundancia de salud, dinero y amor en el nuevo año? ¡Incluye arroz en tus recetas! Este milenario alimento ha acompañado a la humanidad en toda su evolución, siendo un símbolo de prosperidad en numerosas culturas. En año nuevo, el arroz sirve como símbolo de prosperidad, abundancia, buena suerte y protección ante las situaciones más complicadas de la vida, pero también es útil para atraer la fertilidad.