¿Alguna vez has notado que tu nariz empieza a chorrear cuando muerdes algo muy picante? Los chiles picantes mantienen tus conductos nasales limpios de dos formas. Primero, actúan como un descongestionante; y segundo, contiene vitamina A, que fortalece tu membrana mucosa.

¿La comida picante es buena para ti? ¡Sí lo es! No solo es deliciosa, tal vez hasta te ayude a vivir más. De acuerdo con un estudio reciente : “Comer comida picante de forma más frecuente como parte de tu dieta diaria, está asociado con bajar el riesgo de muerte. La relación también se encontró para las muertes por ciertas enfermedades como cáncer, isquémica cardiaca y enfermedades respiratorias”. Y eso no es todo—te sorprenderás con estos 12 beneficios a la salud de la comida picante.

Un estudio del 2011 en la Purdue University encontró que: “… Aquellos que no consumieron pimiento rojo de forma regular, experimentaron una disminución en el hambre, especialmente de comidas grasosas, saladas y dulces”. Desafortunadamente, mientras más comas comidas picantes, afectan menos tu apetito.

6. Salud cardiovascular

Este es uno de los mejores beneficios a la salud de la comida picante. Estudios han mostrado que la capsaicina puede bajar la presión arterial y el colesterol. Y todavía mejor, puede prevenir que las arterias se contraigan y la creación de coágulos de sangre que podrían llevar a ataques cardiacos.

7. Frenesí de endorfinas

Si no puedes dejar de comer comida picante, tal vez no sea solo por el sabor que anhelas. Cuando comes algo que quema tu lengua sientes dolor, ¡y tu cuerpo responde liberando endorfinas para hacer que desaparezca!