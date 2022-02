No necesitas ser una master chef para preparar comida italiana como una profesional—solo necesitas los utensilios de cocina correctos. Acaso tu padre no siempre te decía: “Usa la herramienta correcta para el trabajo”. Así que abastece tu cocina con estos básicos para preparar comida italiana, ve al mercado agrícola para ingredientes frescos y locales, y preparar un festín de comida italiana para toda la familia.

Olla para pasta

El número uno en la lista tiene que ser una olla para pasta, y el número dos sería naturalmente una cacerola (dependiendo en qué tan grande será la cantidad de comensales).

Cucharas de madera

Okay, las cucharas de madera no son esenciales para cocinar comida italiana, pero son buenas para las ollas y añaden ambiente. No es la misma sensación cuando revuelves una gran olla de salsa con una cuchara de plástico.

Máquina para pasta

Puedes encontrar una máquina para pasta básica por debajo de los $50. Una vez que prepares tu primer lote de pasta casera te preguntarás cómo es que has vivido sin ella. También ayuda tener un tendedero para pasta.