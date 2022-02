La frescura que tiene la comida

Así que, ¿cómo buscar comida, y por qué esta tendencia en alimentos es algo serio? Primero que nada, no es un engaño. Cocinar con ingredientes frescos hace una gran diferencia en el sabor de tu platillo final y la forma en que cocinas. Es difícil de explicar si no lo has intentado, pero en un artículo para The New Yorker, Jane Kramer hace un muy buen trabajo poniéndolo en palabras de experiencia personal. Ella escribe: “Los espárragos silvestres tienen un sabor agrio y encantador—lo que los buscadores llaman sabor silvestre—y una temporada tan corta, para que sea prácticamente inexistente.

Es tan diferente de un espárrago de granja, como un morcella lo es de una caja de hongos de la tienda de la esquina”. Estas observaciones, entre otras, fueron aprendidas cuando ella empezó a pasar su verano buscando comida. También escribe que sobre todas las cosas, el buscar alimentos muestra a la gente que: “Solo una pequeña fracción del botín del planeta llega a la mesa del comedor”, y que: “La mayoría de nosotras solo come lo que conoce. Es hora de ponernos nuestras botas (o tenis) y buscar”. La búsqueda de la comida te permite experimentar cómo se supone que debe saber la comida, en vez de cómo sabe después de ser cultivada, cosechada o manipulada.