Cometa Swan iluminará el cielo del sur de EE.UU. este martes

El cometa Swan descubierto a finales de marzo, se encuentra actualmente a más de 52 millones de millas de nuestro planeta y hará su aproximación más cercana a la Tierra este martes en su órbita alrededor del sol, según Newsweek.

Las personas que se encuentren en el hemisferio sur tendrán las mejores vistas del cometa por ahora, pero la bola cósmica se está moviendo del cielo del sur al norte.

Para aquellos que se encuentren en Estados Unidos, podrán ver el cometa que tiene un brillo verdoso cuando se ve a través de binoculares y telescopios, es apenas visible en cielos oscuros solo podrá apreciarse desde las partes más al sur del país, como Hawai y Florida, a medida que se mueva a través de la constelación de Piscis, según dijo el astrónomo Bob King para News Tribune.

The excited wagging of Comet SWAN's ion tail. Photos by Gerald Rhemann, taken over the first 5 days in May. https://t.co/sCvcXsGIdf pic.twitter.com/bf8D3yRwa1

— Corey S. Powell (@coreyspowell) May 9, 2020