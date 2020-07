Cometa Neowise: Para fotografiarlo se requiere paciencia

Para fotografiar al cometa Neowise se requiere paciencia.

Este cometa es visible desde la Tierra cada 6,800 años.

Lleva el nombre de la sonda espacial de la NASA Neowise, la primera en detectarlo.

El cometa Neowise, recientemente descubierto, es visible desde la Tierra cada 6,800 años. Los fotógrafos que quieran documentarlo deben buscar lugares altos, con escasa contaminación ambiental o lumínica. Un lugar como el monte Grandfather en Carolina del Norte, Estados Unidos.

En un fin de semana reciente, el fotógrafo de Associated Press, Gerry Broome, recibió permiso especial para ascender al monte con el fotógrafo y astrónomo aficionado Johnny Horne a tomar imágenes del cometa descubierto apenas en marzo.

El momento llegó un sábado por la noche cuando Neowise apareció como una mancha diminuta en el cielo boreal. Visto con binoculares apareció su cola de gas y polvo. Eran apenas las 9:30 de la noche y el cielo era tan claro que el cometa era visible a simple vista. Fue un espectáculo celestial que esta generación y muchas generaciones futuras no volverán a ver.

El resultado de la paciencia y el trabajo de esta fotógrafo rindió fruto: Una serie de imágenes impresionantes, únicas.

Según la NASA, el núcleo del cometa tiene 4,800 metros de diámetro. Emite una cola de polvo y posiblemente dos de gas al surcar el cielo a 232,000 kilómetros por hora.

En su camino hacia el sistema solar exterior, se ha acercado a 103 millones de kilómetros de la Tierra.

Será visible durante el resto del mes de julio y principios de agosto en el hemisferio norte del planeta.

Se ve por debajo de la Osa Mayor a simple vista en una noche despejada y lo más lejos de los centros urbanos, para alejarse de la contaminación lumínica.

Lleva el nombre de la sonda espacial de la NASA Neowise, la primera en detectarlo.

Curioso: Un cometa histórico a simple vista ¡mira hacia el cielo! (VIDEO y FOTOS)

Tenemos una visita especial este mes de julio y es más brillante de lo que fueron los fuegos del Día de la Independencia. Nuestro invitado se llama NEOWISE y te va encantar verlo por tus propios ojos.

Sí, se trata de una visita especial y espacial. Y no es algo de eso que puedes ver el año que viene si te lo llegas a perder. Este es un cometa como no habíamos visto desde hace siete años y que no volverá a estar tan próximo a nuestra órbirta en otros 6,800 años… así que, aprovecha el espectáculo.

Nuestro cometa invitado ya pudo ser observado con un telescopio espacial el 27 de marzo mientras se precipitaba hacia el sol. Lo apodaron NEOWISE por el telescopio, pero su nombre formal es C / 2020 F3.

VIDEO: El cometa NEOWISE visto desde el espacio, haz click en la foto para ver el video

El cometa se fue haciendo más brillante después de eso a medida que la luz solar y el viento solar hicieron que liberara gases y formara una cola.