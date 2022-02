Lanzar un comercial durante la transmisión del Super Bowl no es cualquier cosa. En primer lugar, cuesta millones y millones de dólares, pero además no se trata de una pieza cualquiera. Las marcas más prestigiosas del país y del mundo se esfuerzan por hacer un spot publicitario realmente valioso.

Este comercial es desarrollado por la asociación mexicana de productores y empacadores de aguacate y no es más que parte del insistente trabajo para fijar en la mente de los a horas antes de presentar su anuncio del Super Bowl para este año. VER AQUÍ COMERCIAL DE AVOCADOS FROM MÉXICO .

Las cervezas no podían faltar en el Super Bowl y algunas aprovecharon para presentar nuevos sabores, como es el caso de Bud Light Hard Seltzer Hard Soda . También aparecieron bebidas como Bud Light NEXT, Budweiser, Cutwater Spirits, apuntó el medio USA Today .

Estrenan trailer de “Lord of the Rings: The Rings of Power” en el Super Bowl

No todo fueron comerciales y es que Amazon Studios aprovechó los millones de espectadores cautivos frente al televisor durante la trasmisión del Super Bowl para presentar el primer avance de su serie “Lord of the Rings: The Rings of Power” (El señor de los anillos: los anillos de poder).

“Antes del Rey, antes de la comunidad, antes del anillo: Una nueva leyenda comienza este otoño”, es apenas el primer misterioso mensaje que nos dan sobre la nueva producción multimillonaria que será codirigida por el español J.A Bayona y que será estrenada el próximo 2 septiembre por Amazon Prime Video, apuntó EFE. Los comerciales más importantes del Super Bowl 2022.