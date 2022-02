“Estoy vacunada, doblemente vacunada, potenciada… y vacunada contra la gripe y vacunada contra la culebrilla y no he contraído COVID-19 y Jesús me ama más”, el portal rescata que ese era su segundo chiste del su show, el cual había vendido todas las entradas disponibles.

Lo más extraño de todo, es que cuando Heather McDonald se hizo una tomografía computarizada y otras pruebas, los resultados no arrojaron nada, por lo que hasta ahora no sabe qué es lo que causó su desmayo. Cuenta que simplemente le duele mucho la cabeza y que se siente muy cansada, pero nada más.

Posteriormente, contó a sus fanáticos qué había pasado con ella y porqué se había caído se esa manera en su presentación: “Me desmayé en el escenario. Me levanté, hice una broma y de repente me sentí mareada”, comenta Heather McDonald a través de sus redes sociales.

“Me siento tan mal”; La comediante Heather McDonald se demaya en plena presentación

Para finalizar con sus declaraciones, la originaria de California mencionó su ojo, el cual estaba un poco inflamado por el golpe que se dio a la mitad de su presentación: “Puedes ver mi ojo, me caí sobre el ojo. No puedo creer que esto haya sucedido. Me siento tan mal que tuvieron que decirles a todos que se fueran y luego cancelaron el segundo programa”, finalizó.

Cabe destacar que esta actriz también es conocida por diversos programas estadounidenses, tales como: Chelsea Lately, After Lately, All About Sex, ¿Y dónde están las rubias?, Can We Take The Joke?, y diversas producciones más, las cuales la han catapultado como la favorita de muchos.