En un comunicado, la dependencia informó que personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen (UEEC) realizó diligencias sobre la calle Reforma, en la cabecera municipal de Marcos Castellanos. “En el sitio que se observaba recién lavado, no se localizaron víctimas; sin embargo, en una bolsa se encontraron envases de productos de limpieza”, señaló la Fiscalía estatal.

El informe refiere que el comando sustrajo a varios de los asistentes, para después asesinarlos a balazos. El multihomicidio fue grabado por un habitante del lugar y hecho viral en redes sociales. En la grabación de 44 segundos se ve la manera en la que las víctimas son formadas afuera de un domicilio particular y las obligan a levantar las manos.

Autoridades locales de seguridad hablan de al menos 17 personas asesinadas y varias más lesionadas, sin que el saldo haya sido confirmado por la Fiscalía estatal. Los reportes indican que un grupo armado arribó a un domicilio particular ubicado en la esquina que hacen las calles Galeana y Reforma, donde se velaba a una persona.

Al tiempo, sujetos armados con fusiles de asalto preparan sus armas y apuntan desde la acera de enfrente hacia donde están las víctimas. Después, abren fuego en su contra. La Fiscalía de Michoacán informó que ya va su personal al lugar del crimen, por lo que de momento no tiene el saldo de ese multihomicidio.

Comando fusila velorio México: ¿QUÉ OPINA EL PRESIDENTE DE ESTO?

Sobre esto, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, señaló esta mañana en la rueda de prensa matutina, que: “El reporte que nos envió la Fiscalía de Michoacán es que no han encontrado cuerpos, sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay casquillo, creo unos restos, pero no los cuerpos”.

"Se habla en las redes sociales de 17 fusilaos, me llamó la atención porque"… sobre una posible manipulación del video dijo: "quien sabe, ojalá y no sea cierto", criticó que los medios de comunicación informen ese tipo de noticias cuando "todavía no tenemos información".