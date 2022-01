En vez de, “¿qué debo vestir?” quizá quieras preguntar, “¿qué colores debo vestir?” Hemos recorrido un largo camino tratando de descubrir en qué estación estamos al estilo del bestseller de los 80 de Carol Jackson, Color Me Beautiful. Más allá de escoger prendas que favorezcan a tu complexión, también es importante prestar atención a cómo los colores que vistes afectan no solo a tu estado de ánimo, sino cómo te perciben los demás. Hay ciencia real documentada detrás de la psicología del color. La autora de, Mind What You Wear, The Psychology of Fashion, la profesora Karen Pine, opina: “Los colores que son encontrados en la naturaleza (el cielo azul, las hojas verdes, el sol amarillo) nos enlazan con el mundo natural, protegiéndonos de las emociones negativas y brindándonos una explosión de energía”.

Si tienes un color favorito, probablemente predomine en tu guardarropa—y sí, el negro y el blanco cuentan cuando se está hablando de moda—así que tiene sentido que tú te sientas cómoda y segura en ese matiz. Del otro lado, aunque los colores atrevidos y vívidos significan poder, si tu estilo son los neutrales más discretos, entonces vestir colores fuertes puede que de hecho te haga sentir insegura y como si estuvieses usando un disfraz. No importa qué tanta fuerza transmita un color a los demás si tú no lo estás sintiendo, así que, a menos que estés de un humor aventurero, quédate con lo que ya conoces.