Nuevo colapso en Estados Unidos deja al menos dos heridos (FOTOS)

“¡Estoy aquí!”, gritó un hombre de edad avanzada al hispano que se encontraba cerca del brutal colapso en los edificios de Filadelfia. “Todavía no podía verlo y me dijo, ‘mira al tercer piso’. Cuando miré, lo vi y entré corriendo “, reveló el testigo Dave Velázquez a 6ABC.

También dijeron que probablemente los otros dos edificios involucrados en el colapso en Filadelfia estaban vacíos cuando ocurrió la tragedia, sin embargo no se ha confirmado si existen más víctimas. Lo anterior fue revelado por el jefe de policía en Filadelfia, Scott Small.

Esta no es la única tragedia reciente sobre un colapso. Apenas el pasado martes colapsó un carretera en EE.UU. y dejó 2 muertos y 10 heridos. Autoridades confirmaron que una carretera de Estados Unidos colapsó y ocasionó que dos personas murieran y otras 10 resultaran heridas, según reportaron varios medios de comunicación.

Autos “amontonados unos encima de otros”

De acuerdo con el reporte de The Associated Press, el oficial de la policía de caminos creía que las lluvias torrenciales caídas en la zona podrían haber hundido la carretera, y señaló que los conductores podrían no haber visto que era impracticable.

El huracán Ida, una tormenta de categoría 4, tocó tierra el domingo como una de las tormentas más fuertes que jamás ha golpeado Estados Unidos. Dejó sin electricidad a toda Nueva Orleans, arrancó tejados de los edificios e invirtió el flujo del Río Mississippi al embestir desde la costa de Luisiana, en uno de los corredores industriales más importantes del país, explicó de manera textual AP.