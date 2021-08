De 55 viviendas, 18 han colapsado

“Lo que ha ocurrido es que, por alguna razón aún por determinar, uno de esos muros ha perdido solidez, probablemente porque han cedido los cimientos, aunque eso no se sabrá hasta que no se desescombre”, indicó Rubio e insistió en que este tipo de estructuras que no son de hormigón armado, sino “muy articuladas y bastante más flexibles” pueden colapsar “muy rápidamente”.

“No se puede decir ahora mismo si es algo común a más construcciones de este tipo”, alertó Rubio, quien informó que de las 55 viviendas que tiene la urbanización,18 han colapsado, por lo que es necesario evaluar si se deben adoptar nuevas medidas en los edificios restantes, aunque “no parece que requieran una actuación urgente”.