La llamada había alertado sobre un hombre que estaba al interior del edificio cuando se colapsó. Las autoridades confirmaron la muerte del hombre, pero no se dio a conocer su identidad hasta que los familiares fueran notificados de acuerdo con el medio local citado.

Así quedó la persona aplastada por el colapso en Goldsboro

La persona que reportó el colapso señaló que no podía realizar reanimación cardiopulmonar al hombre debido a que estaba aplastado por el edificio, de acuerdo con The Associated Press. El colapso se da a conocer horas después de que se confirmara tragedia tras erupción de volcán.

