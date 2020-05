Colaborador de vicepresidente Mike Pence tiene coronavirus

Un colaborador del vicepresidente Mike Pence tiene coronavirus, la segunda persona en el complejo de la Casa Blanca de la que se tiene conocimiento que dio positivo en esta semana.

La prueba más reciente con resultado positivo fue confirmada por una persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato para poder discutir asuntos personales.

El jueves, funcionarios de la Casa Blanca confirmaron que un miembro del servicio que fungía como uno de los valets del presidente Donald Trump dio positivo para coronavirus.

A Member of Mike Pence's Staff has just tested positive for Coronavirus. Wow, and that report just came out that it can be present in semen for weeks after recovery. I sure hope Pence gargles with bleach afterwards. pic.twitter.com/xHllQh2T4j

— Covfefe "Shecky" Jones- King Of Shade👑 FBR 🌊🌊 (@King_Of_Shade) May 8, 2020