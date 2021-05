El “punto exacto de entrada a la atmósfera de la Tierra” del cohete no se puede identificar hasta dentro de unas horas, cuando se produzca su reentrada, dijo Howard. El Escuadrón de Control Espacial número 18 proporcionará actualizaciones diarias sobre la ubicación del cohete a través del sitio web Space Track, agregaron los medios.

“No creo que la gente deba tomar precauciones. El riesgo de que haya algún daño o de que golpee a alguien es bastante pequeño. No es despreciable, podría suceder, pero el riesgo de que te golpee es increíblemente pequeño. No perdería ni un segundo de sueño por esto como una amenaza personal”, precisó a la cadena.

No obstante, Jonathan McDowell, experto del Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard, aclaró a la CNN que la situación “no es el fin de los días”.

La estación espacial de China no se lanzará de una vez; se ensamblará a partir de varios módulos que se enviarán en diferentes momentos y estará en pleno funcionamiento a fines de 2022.

Cohete chino pesa 22.5 toneladas

Se espera que un cohete chino masivo haga un reingreso incontrolado a la Tierra esta semana, y los expertos aún no tienen idea de dónde aterrizarán sus restos. El núcleo de aproximadamente 100 pies de altura del cohete Long March 5B lanzó el módulo de la estación espacial Tianhe no tripulado “Heavenly Harmony” de 22,5 toneladas desde Wenchang en la provincia de Hainan el jueves, informó The Guardian.

Tianhe pronto se separó del lanzador y entró en su órbita inicial planificada, pero es probable que la etapa central realice una reentrada incontrolada en medio de la atmósfera cada vez más espesa, informó SpaceNews. “Potencialmente no es bueno”, dijo a The Guardian Jonathan McDowell, astrofísico del Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard.