"Vean esta guapura… top model", menciona Ariadne mientras grababa una historia de su perrita Tacha en el mar, esto sin imaginar si quiera lo que estaba por ocurrir tan solo unos momentos después, y es que aunque el ataque del cocodrilo no afectó a la actriz físicamente, le arrebató algo que también duele.

Fue a través de sus historias que la ex ‘Muchachita’, confesó a sus seguidores que su mascota había perdido la vida el miércoles pasado cuando un cocodrilo la atacó a unos cuantos metros de su hogar, ante esto, Díaz no pudo evitar mostrar que se sentía profundamente dolida por la perdida de su pequeña amiga.

"Nunca imaginé que ayer sería su último día en este mundo, que esa historia sería su último video, que no tuve tiempo de abrazarla y decirle cuánto la amo y cuánto la extrañaría. Te amo Tacha, te amé desde el primer momento que te vi y te amo aún después de tu partida", escribió la actriz en sus historias.

"Mi amada Tacha, tantos años juntas, tantos viajes, tanto amor, tantas risas, tantos regaños, tanta comprensión mutua sin palabras. Ayer mientras regresábamos de la playa que esta a una cuadra de mi casa, un cocodrilo la atrapó y en un segundo Tacha ya no estaba", detalló Ariadne.

"Les pido tener extremo cuidado en toda esta área, he encontrado cocodrilos afuera de mi casa, en la playa y hasta en el mar. Tengo el corazón roto. Fue un instante, un segundo", confesó alertando a todos sus seguidores, mostrándose aún afectada por la partida de su amada Tacha.

Minutos después, la pareja de Marcus Ornellas compartió otra fotografía recostada en su cama mientras abraza a Tacha, en la que escribió que desgraciadamente no es la primera vez que se topa con este tipo de animales tan peligrosos muy cerca de su casa, razón por la que externó tener precaución.

Aunque en esta ocasión el coronavirus no tuvo nada que ver, sí aquejaba una enfermedad fuerte a la familiar de Ariadne Díaz, a quien señaló como "su hermana" en una foto en Instagram donde escribió su conmovedora despedida, por la que recibió muchos mensajes de aliento ante la devastadora situación.

El 2020 se consagró como uno de los peores años para el mundo entero, y para Ariadne Díaz no fue la excepción, pues la actriz, se vistió de luto tras una terrible y dolorosa muerte que le afectó demasiado a tal grado de contar en una carta publicada en Instagram, lo que estaba pasando con quien consideraba como su querida hermana.

Ariadne platicó sobre sus últimos momentos junto a su amiga

“Mi hermosa mariposa… Soñé que ella se iba y lloré muchísimo, desperté y agradecí que todo fuera una pesadilla, ese día ella me pidió hablar por video llamada, aunque siempre hablábamos por teléfono o mensaje, esta vez quiso hacerlo por video, me dijo que Vale quería hablar con Diego”, comenzó contando Ariadne Díaz.

"Al verla supe que el momento de su partida estaba cerca, me apresuré a venir a Chapala a estar con ella, esa noche soñé que ella era una mariposa, desde ese día todos los días he recibido señales claras mostrándome que la muerte no es otra cosa que una metamorfosis. Cada día ella se iba un poquito más y cada día más mariposas aparecían alrededor", dando a entender que ya sabía lo que vendría días después.