No necesitas una batidora de lujo para recrear las mejores recetas de repostería, aunque marcas como la Kitchen Aid es una de las más populares gracias a su estilo y sofisticación, además de su potencia, que le permite ser más resistente. Es posible conseguir batidoras de mano o fijas por un precio que llega a oscilar entre los $200 y los $700 dólares, aunque nunca dudes en conseguir una de segunda mano ¡te sorprenderá su calidad!

¡Equipa tu cocina con los mejores utensilios y electrodomésticos! Para cocinar, es necesario contar con ciertos instrumentos y equipos básicos: Descubre cuáles son los que no pueden faltar.

Al momento de hornear o cocinar, no querrás rayar tus sartenes o recipientes utilizando una cuchara que no sea adecuada; por eso, recuerda conseguir espátulas especiales para cada tipo de utensilio que tengas en casa. Las espátulas de silicón y las de madera son ideales para cocinar sin temor de que el material se derrita o que el fondo de tus sartenes se desgaste de manera más rápida por el contacto con los utensilios.

Aunque no lo creas, un exprimidor es un utensilio de cocina sumamente útil, especialmente para las personas que prefieren consumir licuados o jugos naturales en lugar de las opciones embotelladas o en caja. Existen dos opciones: los exprimidores manuales, que tienen un costo aproximado de $25 dólares, y los eléctricos, que dependiendo de sus funciones pueden llegar a alcanzar precios de hasta $150 dólares.

¿Cuántos tazones son muchos tazones? ¡El límite no existe! Encuéntralos en toda variedad de tamaño, colores y materiales para tener siempre a la mano un recipiente donde colocar todas tus recetas. Si quieres comprar un set de tazones nuevos, prepárate para pagar una cantidad aproximada de entre $250 y $400 dólares, pero recuerda que siempre tendrás la opción de comprar opciones de segunda mano, por las que pagarás un máximo de $100 dólares.

En tu cocina no podrá faltar un procesador de alimentos; con un rango de precios de entre $20 y $400 dólares, encontrarás opciones con distintas capacidades y herramientas para adaptarse a todas tus necesidades culinarias. Un procesador de alimentos te ayudará a moler, cortar y pulverizar todo tipo de ingredientes en grandes cantidades; además, te será útil para preparar cremas, purés e incluso amasar.

Set de cuchillos

¿Todavía no tienes un set de cuchillos? Es momento de elegir uno que se adapte a tu estilo de cocina; aunque no siempre necesitas cuchillos especializados, sí es importante que estos tengan el filo suficiente para cortar carne, frutas, verduras y semillas, por ejemplo. Haz un recuento de las recetas que más preparas, pues así sabrás cuál es el cuchillo que has de elegir. Un aspecto importante a tomar en cuenta es que la opción que elijas debe ser fabricada con acero inoxidable de alto carbono.