Club América luce sólido en la cima de la Apertura de Liga MX

El próximo fin de semana se medió ante los Diablos Rojos de Toluca en la ‘Bombonera’ en un compromiso que suele ser complicado, por lo que, buscarán seguir conservando su invicto, lo cual no pudieron llevar a cabo.

AÚN EN BÚSQUEDA DE REFUERZOS ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE FICHAR A MACHIS

Darwin Machís, jugador del Granada de España no jugará con el América. Foto: Getty Images.

Después de varios días de negociación, todo indica que, el Club América no firmará a Darwin Machís, luego de que se rumoreara con la llegada del venezolano al club de la Ciudad de México para cubrir la vacante de Renato Ibarra.

No se habría llegado a un acuerdo, pues el Granada, dueño de su carta, pedía alrededor de 10 millones de dólares, precio que el equipo no estaba dispuesto a pagar. No obstante a estas alturas del torneo es difícil encontrar el pase de un buen jugador que esté disponible.