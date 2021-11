11. Combate las infecciones

Parece salir que a la calle hace que tu capacidad de recuperación aumente. “Las células que combaten las infecciones en el cuerpo, en realidad, aumentan si te expones al frío”, dijo la Dra. Rachel C. Vreeman, co-autora de Don’t Swallow Your Gum! Myths, Half-Truths, and Outright Lies About Your Body and Health a Health.com.

12. El frío inspira para una buena conversación

Cuando está cálido y acogedor dentro de casa y fuera hace mucho frío, es más probable que te den ganas de tomarte el tiempo para una larga y significativa charla al teléfono / Skype / FaceTime con alguien cercano. Y todos sabemos que no hay nada más terapéutico que una conversación de calidad con tu mejor amiga.