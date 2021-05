El cliente mostró nerviosismo ante la posibilidad de que su pareja descubriera una presunta infidelidad de él, ya que el mensaje fue muy evidente y logró llamar su atención, debido a que no era un hecho muy usual en su trabajo, por eso le dejó un soborno al técnico de celulares.

Ese no fue un día normal para el técnico en reparación de celulares que vio con sorpresa que uno de sus clientes llegó a dejarle su móvil para que lo reparara, sin embargo, dentro del aparato traía dinero y un mensaje escrito en una nota, un claro soborno para el técnico de celulares.

Poco a poco se ve cómo el hombre desmonta el celular y saca dos billetes de $100 y además una nota que de manera textual dice: Por favor, no repares mi celular. Mi esposa me va a matar. Guardar los $200 dólares para ti”. Archivado como: Soborno para evitar infidelidad

Esta publicación le generó 2.4 millones de me gusta y más de 11 mil 200 comentarios de todo tipo, desde burlas hasta reconocimientos al cliente por idear una táctica y evitar que su esposa descubriera la supuesta infidelidad. Para ver el video haz click aquí .

De pronto el técnico se burló de la forma en que uno de sus clientes le pidió de favor no exhibirlo y escribió un mensaje junto al video de Tik Tok, que se viralizó prácticamente de inmediato: “Me encanta cuando los clientes engañan a sus novias”.

Fue en ese entonces que los internautas comenzaron a hacer de las suyas y con mensajes muy ingeniosos dieron sus puntos de vista sobre el suceso: “Ojalá que el técnico no haya aceptado el dinero y haya decidido exponer al infiel”, “me ha dado risa el accionar del hombre, se nota que está asustado”, “jamás pensé ver algo así”.

BUENA ‘PROPINA’

Sin embargo, en este video no se sabe quien fue la persona que pidió de favor no revisar el celular para que esposa no lo descubre, pero al menos dio ideas para otros internautas para evitar ser descubiertos por sus parejas en plena infidelidad.

Por lo pronto el técnico en celulares quedó muy conforme con la “propina” que le dejó el cliente asustado, ya que esos 200 dólares le servirían para que pueda continuar sin preocupaciones algunos días más durante su vida personal. Archivado como: Soborno para evitar infidelidad