Un cliente de una tienda de comestibles en Massachusetts habría tosido y escupido sobre los alimentos en medio de la emergencia nacional por el nuevo coronavirus, lo cual provocó una inmediata reacción de otros clientes, reportan medios locales.

A 65 year old man was tackled by shoppers after allegedly coughing and spitting all over the produce section at the Stop & Shop supermarket in Kingston, MA on Saturday morning.

