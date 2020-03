En medio de la crisis que vive Estados Unidos y el resto del mundo por el coronavirus, los empleados de un restaurante en Ohio recibieron una grata propina luego de que el establecimiento anunció el cierre temporal.

Los trabajadores de restaurantes se enfrentan a un momento difícil, ya que la propagación del coronavirus está causando que los gobiernos estatales cierren diversos locales comerciales, como restaurantes. Pero los empleados de un restaurante de Ohio tuvieron una despedida maravillosa el domingo por la noche, reseñó Boston 25 News.

Varias horas antes de que el Coaches Bar and Grill, en Columbus, cerrara por un tiempo indeterminado el domingo por el coronavirus, un cliente fiel dejó una propina de 2,500 dólares para que los miembros del personal del restaurante se dividieran, informó WCMH.

When the going gets tough, the tough stay loyal. This loyal, amazing patron of Coaches on Bethel left the staff a $2500 tip to help lighten the losses during this required closing of Restaurants & Bars in Ohio. @OnCoaches @nbc4i @GovMikeDeWine @wsyx6 @DinoTrip @10TVBot pic.twitter.com/scTpMJo0N1

— Coaches on Bethel (@OnCoaches) March 16, 2020