Cliente deja propina de $ 2,021 dólares en un restaurante de Michigan

Un generoso cliente deja propina de $ 2,021 dólares en uno de los restaurante J.W. Filmore’s, ubicado en el estado de Michigan.

El 2020 fue un año difícil. El coronavirus llegó para cambiar la dinámica de vida que todo el mundo llevaba y desató una crisis que afectó el bolsillo de millones de estadounidenses.

De hecho, una de las áreas más afectadas ha sido la de los restaurantes, que han tenido que cerrar sus puertas o ajustarse a las normas de seguridad, lo que ha mermado sus ventas y sus ingresos. Precisamente, en Michigan, bares y restaurantes han tenido que limitar su servicio al aire libre o a pedidos para llevar.

Aun así, este 2021 empezó con buen pie para Becky Beer, una empleada de unos de los restaurante J.W. Filmore’s, ubicado en Petoskey, Michigan.

Beer lleva 10 años como mesera en el local, por lo que atendió a unos clientes como cualquier otro día. La cuenta dio un total de $44 dólares. Lo que nunca esperó es que esa generosa pareja, que prefirió permanecer en el anonimato, escribiera en el renglón de propina $ 2,021 dólares.

Sí, eso fue lo que dejaron para la mujer y además escribieron en la factura: “JBN Tip Challenge, Just Be Nice, 2021 Happy New Year”.

Luego de que su historia se hiciera viral, Beer ha sido contactada por mucho medios locales a los que ha manifestado su sorpresa y agradecimiento. También ha dicho que no sabe por qué fue elegida: “Me siento casi culpable… Me preguntaba: ‘¿Por qué a mí, por qué sucedió esto?’ Porque hay mucha gente que lo necesita”, reseñó USA Today.

“Estoy extremadamente agradecida”, agregó la joven y explicó que utilizará el dinero para pagar algunas cuentas pendientes y luego seguirá el consejo de “ser amable”. Tiene previsto donar parte de la propina a una fundación familiar que se estableció luego de la muerte de su tío.