“¿Qué acaba de pasar?”, dijeron cuando la cliente la arroja la sopa a la encargada

Ante esta situación la policía dijo que antes de entrar al restaurante mexicano, la mujer quien aun no es identificada llamó para quejarse de que la sopa que había recogido. De acuerdo con la versión estaba tan caliente la sopa que derretía la tapa de plástico, se puede leer en el medio de comunicación.

La encargada afirma que se disculpó con el cliente y le ofreció un reembolso completo u otro artículo del menú, pero dijo que la mujer se volvió loca cuando no pudo quejarse con otro jefe: “Mi primer pensamiento fue, ‘¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué, por ejemplo, por qué está pasando esto? y me di cuenta de que no podía abrir los ojos y me limpié y me di cuenta de que estaba como, ‘Wow, ella realmente me tiró eso’ ”, dijo Broland.