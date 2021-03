No obstante, los dos proyectos enfrentan una cuesta arriba en el Senado, donde los demócratas y los republicanos tienen repartidos sus votos 50-50, y se necesitan al menos 60 votos para su aprobación si se desarrolla una votación normal.

Esta no es la primera vez que los “soñadores”, como se conoce a los indocumentados que llegaron al país siendo niños, depositan sus esperanzas en los legisladores para lograr obtener uno de sus mayores anhelos: la ciudadanía estadounidense.

Los demócratas tumban el Dream Act

A pesar del apoyo bipartidista para cada versión del proyecto de ley, ninguno se ha convertido en ley. El proyecto de 2010 estuvo más cerca de aprobarse por completo cuando fue aprobado por la Cámara, pero quedó a solo cinco votos de los 60 necesarios en el Senado.

Al menos cinco senadores demócratas, que supuestamente hacían parte del botín político de Barack Obama (2009-2017) votaron en contra. El proyecto American Dream and Promise Act of 2021 es una versión renovada de una propuesta ya aprobada por la Casa de Representantes en junio 2019, pero que no fue considerada para su discusión en el Senado, de mayoría republicana en ese entonces.