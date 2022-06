Claudia Martin de luto: “Siempre me imaginaba este día”

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, ya que en pleno viaje, Claudia Martin recibe la noticia de la muerte de su querida abuela, y la actriz utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle una últimas palabras. De igual manera se observa una serie de imágenes de los momentos que pasaron juntas ella y su abuela.

“Siempre me imaginaba este día… en diferentes escenarios y momentos… hoy llegó el día y no lo vi venir… hoy recibo la noticia de que ya no estás en este plano, que has decido descansar en paz… mi Maruquita hermosa tan especial que eras (no por ser mi abuela) te ganaste el cariño de toda la gente que te conoció”, comenzó diciendo en su post. Archivado como: Claudia Martin de luto