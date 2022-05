La víctima había estado ahí con su madre, su tío y su abuelo, quienes “creían que la niña estaba poseída por un demonio y estaban en la iglesia orando por ella”, escribió la fiscal de distrito adjunta Rebekah Wise en documentos judiciales citados por el periódico New York Post.

De acuerdo con un reporte del New York Post publicado el jueves 12 de mayo, la pequeña Arely Hernández fue supuestamente torturada y asesinada por su familia en un exorcismo de 12 horas en la iglesia de su abuelo en California. Más tarde, su madre Claudia Elisa Hernández publicó un video sonriente donde manifestó con desdén: “Es lo que es”.

Aún así, acotó el referido medio, la familia no llamó al 911 hasta las 8.12 de la noche., unas dos horas después de que pensaron que ella murió, y “no se tomaron medidas de salvamento para ayudar” a la niña, reseñó el informe policial. “Ella la estranguló varias veces hasta el punto en que la víctima quedó inconsciente, le metió las manos en la garganta y continuó con este curso de conducta durante casi un día completo”, escribió Wise sobre la madre, según el reporte de KRON.

Los familiares continuaron el ritual incluso después de que la pequeña Arely “se durmiera varias veces”. Al final, la “víctima vomitó un líquido transparente/morado”, acotó el informe, y la autopsia determinó que murió de asfixia por sofocación. La madre “creía que la víctima murió en algún momento entre las 6:00 p.m. y 6:30 p.m.”, unas 12 horas después de que llegaron a la iglesia, señaló el informe policial citado por el New York Post.

Solo seis días antes de que la acusaran, Claudia Elisa Hernández publicó un video en YouTube de casi 45 minutos donde habló sobre su hija muerta , mientras sonreía y se defendía de las personas quienes aparentemente criticaban su forma de criar a su hija. “Podría sentarme aquí y ser negativa… (pero) no puedo cambiar lo que es. Es lo que es”, manifestó, una frase que repitió varias veces durante la grabación.

El espantoso caso no se hizo público en ese momento, ni cuando la madre Claudia Elisa Hernández fue acusada en febrero, y solo salió a la luz apenas esta semana cuando surgieron los documentos judiciales, publicó KRON. La progenitora está detenida sin derecho a fianza, acusada de delito grave de agresión a un niño con la fuerza que probablemente produzca lesiones corporales graves, precisó el medio, que agregó que ella enfrenta ahora de 25 años a cadena perpetua si es declarada culpable. El tío y el abuelo no han sido acusados, dijo el medio.

“Es lo que es”

“Podría sentarme aquí y ser negativa, estar triste por toda la situación de que ella falleció, pero es como, no tiene sentido, ya sabes, porque es lo que es. Es lo que es. Ella no está aquí conmigo, es lo que es”, reiteró a los recientes 112 suscriptores del canal bajo el nombre de Elisaa Santos.

“Es como, cuál es el punto, ¿sabes? Me estaré menospreciando cuando no tiene sentido que haga eso, ¿sabes? No puedo cambiar la situación. Cuando falleció, ella estaba conmigo”, expresó la mujer mientras mostraba un tatuaje del nombre de su hija y la fecha de nacimiento en su pecho, y luego volvió a decir: “Es lo que es”. Las autoridades siguen investigando el trágico caso.