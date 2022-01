Además, la artista mexicana Claudia Álvarez contó en sus grabaciones de red social que decidió no visitar a sus bebés hasta tener el resultado: “En la tarde ya no fui a ver a los bebitos, porque si hay un mini síntoma que podría ser cualquier cosa cómo voy a ver a los bebitos”, explicó la actriz.

“Hace tres días empiezo con un dolorcito de cabeza y luego con poquitos moquitos y yo soy una exagerada de todo lo que está pasando, me fui a hacer una prueba PCR saliendo del hospital”, detalló en sus historias de Instagram. Mostrándose un poco desconsolada por no ver a sus recién nacidos hijos.

“Obviamente se me derrumbó el mundo”

Ante esta situación Álvarez se mostró desesperada por contraer esta enfermedad que tanto ha afectado a todo el mundo, además de siempre se había estado cuidando para no contraer el coronavirus. También dijo que solo salía de su casa para llevarles la leche a sus pequeños.

“Obviamente se me derrumbó el mundo. Dos años librando el COVID y me viene a tocar ahorita cuando mis bebes me necesitan más que nunca y yo a ellos, y Kira”, dijo en sus videos. Claudia Álvarez se encuentra en estos momentos aislada y feliz de no haber contagiado a sus hijos de COVID. Archivado como: Claudia Álvarez positiva coronavirus