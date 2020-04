Aprendamos algunas maneras de preguntar cómo estás:

¿Cómo está usted? How are you?

¿Cómo estás? How are you doing?

¿Cómo va todo? How is it going?

¿Cómo están las cosas? How are things going?

¿Qué tal? What’s up?

Y cuando te pregunten a ti, respondes:

Bien, gracias. Fine, thank you.

Muy bien, gracias. Very well, thank you.