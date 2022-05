¿YA NO SON AMIGAS? Clarissa Molina no fue a la boda de Francisca y ya no pudo ocultar la verdad: "Tu presencia no fue necesaria".

A través de las redes sociales, muchas personas comenzaron a cuestionar a Clarissa Molina el por qué no había aparecido en la boda de su querida amiga Francisca, pero ella no respondió a los fanáticos, sin embargo, ante la insistencia del tema, sí dejó en claro las cosas a través de ‘People en Español’.

Cuando en ‘El Gordo y la Flaca’, se había dejado ‘entrever’ que Francisca no había invitado a Raúl de Molina, Lili Estefan y Clarissa Molina a su tan ansiado y esperado día, lo cierto es que la revista ‘ People en Español ‘, tuvo la oportunidad de entrevistar a la ex reina de belleza para que aclarara los rumores.

Pero, entonces ¿qué fue lo que sucedió para que en un tan esperado día por su querida amiga, Clarissa Molina no haya aparecido por ningún lado? Ella misma respondió: “No pude ir, es algo obviamente que no puedo decir acá, pero yo hablé con ella, ella sabe lo qué pasó y ya”, aunque dejó el misterio.

Y es que primero, Clarissa Molina dijo que sí fue invitada: “Claro que Francisca me invitó, no fui, pero Francisca me invitó, hablamos, le mandé un regalito a Francisca y a Francesco también, la felicité, hablamos, es más al otro día durante el party que ella tenía ella y yo hablamos también”, confesó la ex reina de belleza.

Los mensajes para la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’ ante su explicación de ausencia a la boda de la presentadora de ‘Despierta América’

¿La gente no creyó la explicación de Clarissa Molina? Los comentarios en la cuenta de Instagram de ‘People en español’, aparecieron: “Porque no la invitaron”, “Pero gran vaina, quien tenía que ir era Francisca y fue y se lo gozo, ella si no podía faltar, además estaban su equipo de despierta América que más?”, “No traten de dañar la bella relación que tienen ambas. Muchas de las celebridades de Univision tampoco pudieron asistir a la boda. Clarissa se pasó la noche de la boda poniendo en su perfil videos y enviándoles bonitos mensajes para Francisca”.

“Ay Clarissa tu sigue dándole dolor de cabeza a los críticos”, “Nadie le va a creer que no fue por el trabajo, ni que fuera la presentadora estrella. Solo tu sabes la verdad, pero tu presencia no fue necesaria para que fuera una boda preciosa”, “Por alzada”, “Señores pero no se puede invitar a todo el mundo a la boda. Tampoco ví a Carlos Calderón ni a Raúl González ni incluso a Lourdes Stephen y ella es dominicana”, “A lo mejor no fue porque con su belleza verdadera iba a opacar a Francisca”. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.