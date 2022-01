En medio de constantantes señalamientos, Clarissa Molina comparte inesperada noticia

La modelo y conductora dominicana, así como su novio, Vicente Saavedra, muestran a su ‘hijo’

“Me gusta jugar y dormir”, se puede leer en su descripción de redes sociales

Desde que hiciera oficial su relación con Vicente Saavedra, ex manager de Ozuna, la modelo y conductora dominicana Clarissa Molina ha recibido constantes ataques, aunque parece que eso ha quedado en el olvido, pues la pareja no tuvo ningún reparo en mostrar a su ‘hijo’.

Hace dos años, aproximadamente, se señaló a Saavedra como uno de los autores de la desparición, y posterior asesinato, del cantante Kevin Fret, quien supuestamente había intentado extorsionar al famoso reggaetonero Ozuna. Aunque nunca se la ha probado nada, esta ‘fama‘ se le quedó al novio de Clarissa.

Vicente Saavedra reconoce que Clarissa Molina “lo curó”

Fue el pasado 31 de diciembre que Clarissa Molina compartió una publicación en sus redes sociales donde muestra su 2021 “en una sola foto”, donde también dijo que actualmente se siente “completa, plena, feliz, enamorada y en paz”, pero sí algo llamó la atención fue lo que le escribió su pareja, Vicente Saavedra.

“Mi mejor amiga, mi amor, mi novia, la mujer que me curó! Te amo, gracias a Dios nos encontramos! Dios me dio la oportunidad de tenerte! Te amo”. Una persona no se quedó con las ganas de escribirle lo siguiente: Así como ha amado a todas que ha dejado por otra”.