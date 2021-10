Clarissa Molina presume a su novio en redes sociales

Publica candente fotografía

Grita su amor a los cuatro vientos sin miedo ¡Suben la temperatura! La conductora Clarissa Molina y su novio Vicente Saveedra presumen su apasionado romance a través de candente fotografía publicada en redes sociales, en donde le demuestran a los millones de usuarios el gran amor que están comenzando a surgir entre estas dos celebridades. Relacionado Juan Rivera comparte fotos inéditas de su hermana Jenni (FOTO) ¡Harta de las críticas! Adamari López manda contundente mensaje, pero le sale mal (VIDEO) El mensaje de Clarissa Molina a su novio que alarma a todos (FOTOS) Desde hace ya varias semanas cupido tocó en el corazón de la guapa modelo Clarissa Molina, y a pesar de que que en un inicio no tenía su relación tan abierta al público, ahora la conductora de Univisión no parece querer callar más lo que siente y comenzó a gritar a los cuatro vientos el gran amor que le tiene a su actual pareja, el ex manager del cantante Ozuna, Vicente Saveedra. Clarissa Molina y su novio presumen su romance con candente fotografía Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en donde Clarissa Molina, con motivo del cumpleaños de su novio, decidió postear una candente fotografía en redes sociales, en donde le deseó un feliz cumpleaños, acompañado de una fotografía de ambos en trajes de baño, mientras disfrutaba del cristalino mar. En la imagen, la cual fue publicada el pasado 9 de octubre, se ve a Clarissa Molina portando un bikini color azul de dos piezas con varios detalles con color blanco, mientras que su novio Vicente Saavedra se encontraba atrás de ella, recibiendo el tierno beso que la modelo dominicana le daba en la mejilla.

“Te amo Vi”; Clarissa Molina y su novio presumen su romance con candente fotografía Al pie de esta candente fotografía, Clarissa Molina le dedicó un tierno mensaje de feliz cumpleaños para su actual pareja, afirmando que en cada una de sus vidas ella lo seguirá eligiendo: “En esta y en la otra vida te elijo a ti un millón de veces”. “Que Dios siempre te llene de mucha vida y salud, y sigas siendo el gran ser humano que eres, noble, con gran corazón, buen hijo, gran padre y siempre dispuesto a dar lo mejor de ti. Feliz cumpleaños mi amor. Te amo Vi!”, finalizó la conductora del programa El Gordo y La Flaca en su imagen.

“Llegaste a cambiar mi vida”; Clarissa Molina y su novio presumen su romance con candente fotografía Rápidamente diversos comentarios comenzaron a llegar la candente fotografía, entre ellos los del mismo Vicente Saavedra, quien no dudó en colocar un tierno mensaje para Clarissa Molina, asegurando que desde que ella llegó a su vida él es más feliz: “Hoy otra vez reconfirmo que llegaste a cambiar mi vida. Gracias por tu amor, respeto y honestidad! Gracia mi reina por tanto, gracias por tu amor tan lindo! Te amo aquí y en la próxima vida también!”, finalizó Vicente Saavedra, ex manager del cantante Ozuna y actual pareja de Clarissa Molina. FOTOGRAFÍA AQUÍ

Lo presume por primera vez Cabe destacar que esta candente fotografía es la primera que la dominicana publica a lado de su actual novio en redes sociales, ya que a pesar de que su relación ya lleva varias semanas desde que se oficializó, Clarissa Molina decidió tomarse su tiempo y días después presumir su amor a través de su cuenta oficial de Instagram. Por su parte, Vicente Saavedra ya le había comunicado al mundo el gran amor que siente por la dominicana, ya que durante el cumpleaños número 30 de Clarissa Molina el pasado 23 de septiembre, el manager no dudó ni un segundo en postear una imagen a lado de la conductora, mientras que le deseaba un feliz cumpleaños.

La felicita En la imagen, la cual ya cuenta con más de 30 mil me gusta, se logra ver entre las sombras a Clarissa Molina sentada en un yate, mientras que Vicente se encuentra de pie en frente de ella dándose un tierno beso, de fondo, y como si se tratara de una película de amor, se logra ver una romántica puesta de sol. Al pie de esta fotografía, el nuevo novio de Clarissa Molina colocó el siguiente mensaje dedicado a ella, reafirmando el gran amor que le tiene a la conductora del programa “El Gordo y La Flaca”: “Es tan simple, felices 30 a quien llegó y me cambió todo, te amo mi reina. Que sean muchos más”. FOTOGRAFÍA AQUÍ

¿La van a correr por culpa del novio? Jefes de Clarissa Molina en Univisión le dan un ‘ultimátum’ (VIDEO) El programa ‘Chisme en Vivo’ no deja de informar sobre lo que está pasando con Clarissa Molina desde que anunció su novio Vicente Saavedra a quien ya lo procede su mala reputación con las mujeres y los escándalos por lo que no está de sorprenderse cuando ahora ejecutivos de Univisión le dieron supuesto ultimátum a la conductora de El Gordo y la Flaca. Justo cuando el exproductor de El Gordo y la Flaca enfrenta demandas por acoso sexual, Tania Charry hace supuestos negocios con Larry Ramos, ahora Clarissa Molina está en el ojo del huracán desde que anunció que estaba de novia con Vicente Saavedra quien tiene problemas con sus ex mujeres y hasta una demanda por ligarle a supuesto asesinato.

¿En problemas por su novio? ¿Será que la relación le costará a la conductora y ex reina de belleza su puesto en la empresa para la que trabaja? Según reportes de Javier Ceriani, la productora de El Gordo y la Flaca, así como ejecutivos de Univisión no están contentos con la reputación del novio de Clarissa Molina. Por lo anterior, aseguran que ya le pusieron un ultimátum a tal grado de intentar que decidiera si su relación con Vicente Saavedra o seguir en el programa… Pero aparentemente, a Clarissa Molina no le importa el qué dirán pues se encuentra bastante enamorada.

Clarissa Molina no le importa lo que digan de su novio Vicente Saavedra ¿Será que van a correr a Clarissa Molina de El Gordo y la Flaca, así como de Univisión? A ella parece no importarle lo que digan de su novio ni la reputación que tiene de presunta violenta contra sus ex mujeres, madres de sus hijos, así como la supuesta complicidad que habría tenido con Ozuna para asesinar al cantante Kevin Fret. “Anoche mismo capturamos estas imágenes de la casa del señor Vicente Saavedra donde se ve a ella con las pulseras esas Cartier llenas de brillantes, y el perrito de él, ahí ella dice: Primero ante todo es el amor aunque el día de mañana me traigan como traen a la Ninel Conde, a pesar de que me están advirtiendo y no entiendo…”, aseguró Elisa Beristain.

La conductora de El Gordo y la Flaca se la pasa en casa de Vicente Saavedra En las imágenes presentadas por ‘Chisme en vivo’ grabadas de las historias de Instagram de Clarissa Molina, se puede ver cómo la conductora está acariciando muy a gusto al perrito de Vicente Saavedra en su casa y escribe ‘Quiero más amor please’, en clara señal de que todo va viento en popa pese a los reportes de la reputación del empresario. Javier Ceriani comentó: “Recuerden que este señor tiene dos ex mujeres que lo llevaron a la corte por violencia doméstica, una le tiene una orden de restricción, otro chico lo tiene querellado por homofobia y violencia en el aeropuerto, ojo y además de todo lo que tiene por Ozuna…”, aseguró.