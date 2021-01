La joven de 29 años aparece bailando al ritmo de Ropa Cara de Camilo

Seguidores la llaman ‘vulgar’ y que ya no sabe que hacer para llamar la atención

Otros usuarios la defienden, y llaman envidiosas y frustradas a las personas que critican a Clarissa

La modelo dominicana, Clarissa Molina aparece en sensual video en redes sociales mostrando su retaguardia al ritmo de Camilo, luciendo increíble y sexy, sin embargo seguidores la llaman vulgar y la tachan de que ya no sabe que hacer para llamar la atención.

La actriz Clarissa Molina es una de las mujeres más guapas y sexys del espectáculo, y es que con su singular belleza y carisma, la joven de 29 años se ha logrado ganar el corazón de muchos de los hispanos.

Tras esto, la joven presentadora sorprendió a todos sus seguidores al publicar un video en su cuenta oficial de Instagram, en donde Clarissa Molina aparece moviendo la retaguardia al ritmo de la canción Ropa Cara, del cantante Camilo.

En este video, Clarissa Molina aparecía haciendo un challenge que actualmente está dominando la plataforma de Tik Tok, el cual consiste en mover el trasero al inicio del video, para posteriormente dar la vuelta en cámara lenta.

En dicha publicación, que posteriormente fue compartida por la cuenta oficial del programa El gordo y la flaca, Clarissa Molina traía un top color negro, junto a unos pantalones de mezclilla, mismos que hacían resaltar fuertemente sus curvas, posteriormente, la joven presumía unos lentes blancos con negro.

Al pie del video, en donde Clarisa Molina movía su retaguardia, la página del programa escribía lo siguiente: “Qué tal @clarissamolina #ropacara”.

Lamentablemente y aunque la presentadora lucía bastante sexy bailando, muchos seguidores se fueron en su contra, llamándola vulgar y que incluso, ya no sabía que más hacer para llamar la atención de la gente.

“Cero que no necesitas hacer esto, en fin, ya eres famosa, no caigas en lo vulgar, no pierdas la clase”, le escribe una seguidora. Puedes ver el video de Clarissa Molina moviendo su retaguardia al ritmo de Camilo aquí.