Antes de iniciar, es importante mencionar que Vicente Saavedra tiene tres pequeñas: Ava, Gia, y Miabella, los cuales el ex manager del cantante de música urbana Ozuna, ha nombrado como “sus más grandes amores”, a quienes no duda en presumir constantemente en redes sociales.

Sin embargo, Clarissa Molina, co- conductora del programa ‘El Gordo y La Flaca’ no parece tomarle mucha importancia, y ha decidió continuar su relación, a tal grado de que la también modelo ha comenzado a acercarse más a la familia de Vicente, entre ellas sus hijas.

Fue hace varios meses atrás cuando se dio a conocer la relación entre Clarissa Molina con el manager Vicente Saavedra, tras esto, muchos seguidores, en especial de la conductora, no parecen estar nada de acuerdo con su noviazgo debido a que muchos han tachado al manager de ser un abusivo con sus ex parejas.

Por su parte, su novio le escribió el siguiente mensaje a una de sus hijas: “Happy Birthday hija mía, y mi clon, que Dios te me de mucha salud y vida, te amo mi sol”, declaró el manager de 38 años Vicente Saavedra a través de su cuenta oficial de Instagram.

Esta no fue la única fotografía que compartió Clarissa Molina con una de las hijas de su novio, ya que en otra imagen, también publicada a través de historias, aparecían en esta ocasión solo ellas dos, mientras que la pequeña aparecía sentada en sus piernas, al pie de esta imagen, la presentadora una vez más le deseó un feliz cumpleaños.

CLARISSA MOLINA SE SIENTE SATISFECHA EN ESTE MOMENTO DE SU VIDA

No fue hace mucho cuando la misma presentadora de 30 años señaló para la revista People en español lo satisfecha y feliz que se sentía en este momento, y es que Clarissa Molina señaló que todos los aspectos de su vida, tanto los profesionales como personales van de maravilla en este momento:

“Yo estoy super contenta, muy feliz, en un momento importante de mi vida porque finalmente en lo profesional estoy logrando tantas cosas lindas y al mismo tiempo que alguien me acompañe, que lo celebre y que me complemente también eso para mí no tiene precio”, señaló la conductora dominicana.