“Mi @alejandraespinoza te adoro con el alma. No sabes lo feliz que estaba de verte de como la guerrera que eres, con más fe que nunca en nuestro Dios y sobre todo con el optimismo que te caracteriza. Pa’ adelante siempre!”, escribió en esta publicación en la que se observa a ambas amigas de lo más contentas por estar juntas nuevamente.

Cabe recordar que de unas semanas a la fecha la también presentadora del programa El Gordo y La Flaca ha sido duramente criticada por su relación con Vicente Saavedra, ex manager del cantante Ozuna y quien ha sido señalado en diferentes ocasiones por haber sido uno de los ‘orquestadores’ de la desaparición y asesinato del intérprete Kevin Fret.

La conductora y modelo dominicana Clarissa Molina no la está pasando nada bien, ya que hace varios días pidió a sus seguidores de redes sociales que rezaran por un familiar suyo sin entrar en más detalles, y ahora, a través de sus historias de Instagram , confirma que está de luto por la muerte de un ser querido.

“Hoy llegué al show muy normal como siempre, y Rauli me dice: ‘Clarissa te confundiste, pensaste que ibas a participar en Nuestra Belleza Latina’. Pues lo tomé como un halago y luego me puse a pensar, ¿cómo estarán viviendo esta experiencia las chicas que están en la mansión? Espero de corazón que se estén disfrutando cada día! ¿Quién es tu favorita?”. En realidad, ¿solo habrá sido un halago del conductor?

No pasó mucho tiempo para que la reina de belleza, nacida el 23 de septiembre de 1991 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, compartiera otro mensaje que encendió las alarmas entre sus admiradores, quienes creyeron que ya había pasado lo peor en la familia de Clarissa.

Clarissa Molina ¿embarazada? Ella misma despeja dudas con una imagen

A raíz de que los periodistas de Chisme No Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain, dieran a conocer su relación con Vicente Saavedra, a Clarissa Molina no le quedó de otra más que aceptarlo y anunciarlo en el programa El Gordo y la Flaca, momento en que comenzaron las advertencias por la mala reputación de su pareja.

Sin embargo, hace unos días cuando se rumoraban planes de boda, dado que la exreina de belleza acababa de decir que Vicente Saavedra ya había conocido a su papá, y que incluso le había dado un anillo para oficializar su relación, ahora unas fotografías despertaron polémica de un supuesto embarazo.