¿Y el novio? Clarissa Molina sorprende en redes sociales al aparecer en bikini y tomando el sol, pero seguidores de la modelo le preguntan cuándo va a mostrar de manera pública a su actual novio, quien dicho sea de paso se argumenta que “no ha tenido buena fama con sus ex parejas”, ¿será que por eso no lo ha mostrado públicamente?

Por otro lado, algunos seguidores le preguntaron a Clarissa Molina en dónde se encontraba su actual pareja, Vicente Saavedra, preguntándole a la conductora qué día subirá fotografías a lado de su nueva pareja: “Coñ# Clary, pon una fotografía de tu novio, ¿O me vas a decir que estás sola?”, comentó un seguidor bastante indignado porque la modelo no sube fotos con su pareja.

Cuando Clarissa Molina dijo apenada y emocionada que estaba muy entusiasmada y que hasta para ‘formalizar’ el noviazgo, Vicente Saavedra le había dado un anillo, pero no de compromiso , la gente comenzó a advertirle sobre el serio pasado que tiene el exmanager de Ozuna, pues su ex mujer le tiene terror.

“Jamás me imaginé estar así en esta situación con él… Vicente se ha parado a decir muchas cosas que no son ciertas, a difamarme, a mí me sorprende todo esto de él”, aseguró en ese entonces Lynette Chico por el pleito legal que traía contra Vicente Saavedra por violencia y por su hija.

El novio de Clarissa Molina fue manager de Ozuna y lo implicaron en asesinato

“Claro estoy que yo sé que sí, que él (Ozuna) mandó a matar a mi hijo en complicidad con Vicente Saavedra, él lo sabe muy bien en su conciencia, son cómplices de un crimen que ellos saben que se pasaron de la raya, ellos no tenían que hacer eso y que quede claro que la mano De Dios va a caer sobre de ellos”, aseguró en 2019 la madre de Kevin Fret.

Sin embargo a tales acusaciones, Vicente Saavedra respondió cuando fue a declarar: “Imagínate cómo me siento yo cuando realmente a lo que yo me dedico es a manejar artistas desde hace 18 años de vida, tengo 3 hijos, soy una persona con mucho carácter fuerte pero yo sé que el que me conoce sabe que no somos así, por lo menos hablando de mi y de Ozuna… entiendo el dolor de la persona, entiendo su luto, pero a la misma vez esto es doloroso para nuestros familiares que nos expongan en una situación como esta…”, manifestó el ahora novio de Clarissa Molina en aquel momento.