Clarissa Molina cuenta cómo están sus pulmones por el coronavirus

La conductora dominicana dio positivo a esta enfermedad hace unos días

“Dentro de lo que cabe me siento muy afortunada porque realmente no he tenido que ir a un hospital”

Sin perder su encanto y carisma, la conductora Clarissa Molina, quien hace unos días compartió que había dado positivo al coronavirus, cuenta como están sus pulmones por esta enfermedad.

Cerca de llegar a las 450 mil reproducciones, este video está disponible en la cuenta oficial de Instagram de Clarissa Molina, quien también compartió un emotivo mensaje con sus seguidores:

“Muchas bendiciones para todos ustedes. Vuelvo y expreso mi gratitud hacia ustedes por sus oraciones y mensajes de aliento. He podido conectar con mucha gente que ya han pasado por esto y que bonito poder intercambiar las experiencias de cada uno y llegar a la conclusión que con una actitud positiva se puede vencer todo! Eso es lo más importante, mi gente, una actitud positiva ante todo! Besos, Dios los bendiga”.

Recostada en su cama, la conductora dominicana, que participa en el programa “El Gordo y la Flaca”, compartió con sus seguidores lo siguiente, no sin antes confesar que “estaba loca por hacer este videíto”.

“Hoy que agarré un poquito más de energía para hacer el show y hacer este videíto de agradecimiento a todos ustedes, (les doy) gracias de todo corazón por estar siempre conmigo ahí paso a paso siempre en cada cosa y demostrarme tanto cariño y tanto apoyo, de todo corazón gracias por cada mensajito, cada oración, se los agradezco muchísimo”.

Clarissa Molina le dijo a sus seguidores que dio positivo a coronavirus a un segundo examen que se realizó, pero que gracias a Dios no le atacó a los pulmones y tampoco le ha dado fiebre.

“Así que dentro de lo que cabe me siento muy afortunada porque realmente no he tenido que ir a un hospital, gracias a Dios, como mucha gente que oro todos los días por esas personas que si le ha dado, de todo corazón que Dios los sane y les pase la mano”.

La conductora dominicana se despidió de sus admiradores diciéndoles que los quiere mucho y que se cuiden:

“Una última cosita, y creo que es lo más importante, no quiero sembrar pánico ni miedo tampoco porque eso nos enferma más. Yo creo que ha sido súper importante y algo clave en lo que yo he podido vivir y experimentar con el virus (coronavirus) es que una buena actitud positiva es muy importante, enfocarte en cosas positivas, no enfocarte mucho porque si no, eso te enferma más”.

“Me ha ayudado mucho la meditación, he acudido a meditación y me ha ayudado mucho a centrarme, a encontrarme conmigo misma y eso me ayuda a mantenerme en calma, así que se los recomiendo a ‘full’, Los quiero muchísimo”, finalizó Clarissa Molina.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ