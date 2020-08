Tras días de estar enferma de coronavirus, Clarissa Molina dio una inesperada noticia sobre su salud

Con lo que no contaba la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’ es que Raúl de Molina se burlaría de ella

Todo sucedió en un enlace en vivo en pleno programa

Luego de que impactara a todos revelando que estaba contagiada de coronavirus, desatando el terror entre los conductores del programa ‘El Gordo y la Flaca’, y que días después, dijera cómo estaban sus pulmones, Clarissa Molina reapareció más guapa que nunca en un enlace en el programa con Raúl de Molina para dar a conocer una noticia sobre su situación actual de salud.

En un video de Instagram recopilado por la cuenta de ‘Escándalo’, aparece Clarissa Molina desde su casa transmitiendo una noticia a Raúl de Molina quien hasta hace unas semanas estaba petrificado con la posibilidad de que lo hayan podido contagiar quienes han salido infectados con coronavirus a su alrededor, incluyendo a la conductora, quien lució más guapa que nunca.

“Ahora sí Raúl yo sé que se han preocupado mucho durante todo este tiempo que he pasado en casa enferma del coronavirus y mucha gente también, todos mis colegas allá en Univisión, ustedes mi familia de El Gordo y la Flaca, agradezco mucho sus mensajitos, sus cadenas de oración, ya estamos mejor y yo sé que hay mucha gente que me aprecia mucho y me di cuenta que sí…”, comenzó diciendo Clarissa Molina sobre su situación.

Sin embargo, nadie, ni Raúl de Molina esperaban lo que la conductora estaba por decir: “Ahora sí ya están listos para lo que les tengo que decir… me hice mi tercera prueba ya esta es la decisiva, si positiva o negativa y tengo que decirlo hoy porque es un compromiso con mi gente… ya tengo mi prueba, me llegó y cuando le di click al documento que te envían, decía resultado NEGATIVO! soy feliz la verdad”, fue lo que informó Clarissa Molina.

Sin embargo, las burlas desatinadas de Raúl De Molina no se hicieron esperar, como de costumbre con su humor ácido, quien le dijo lo siguiente: “Yo me lo imaginé, ¿sabes por qué? Porque cuando vi a Clarissa salir así vestida como para el carnaval de Río, yo dije ‘No, seguro que es negativa’, Clarissa sal para la calle para que te de coronavirus otra vez…”, comentó el Gordo.

Pero Clarissa Molina, quien no cabía de la emoción, dijo que el que haya salido negativa, no significaría que ya no se cuidará: “Estoy tan agradecida porque no tuve que ir al hospital como muchas personas gracias a Dios y conecté con tanta gente que están infectados y la están pasando mal en este momento y de alguna u otra forma nos hemos calmado y les mando vibraciones y yo sé que van a salir de esta”, finalizó la guapa conductora sobre su estado con el coronavirus.

