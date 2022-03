Clarissa Molina anunció boda de forma oficial

El empresario Vicente Saavedra contó cómo le pidió matrimonio

Se filtran imágenes de la petición en plena playa

Clarissa Molina anuncia boda por fin con su novio, el empresario Vicente Saavedra. Después de un par de meses en que se especuló que se habían comprometido, este jueves finalmente se dieron a conocer las imágenes de la petición de matrimonio que el también productor musical y ex manager de Ozuna le hizo a la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’.

Y es que desde que la joven ex reina de belleza anunció su noviazgo con el productor musical se ha comentado tantas cosas De Vicente Saavedra que la gente se alarmó ante los señalamientos no tan positivos que caían sobre él, sin embargo a ella no le importaron las difamaciones en contra de su pareja y ahora, se convertirá en su esposa.

Clarissa Molina anuncia boda tras meses de noviazgo

La conductora de El Gordo y la Flaca en el pasado mes de febrero en Día de San Valentín habría manifestado sus deseos de hacer una vida junto a Vicente Saavedra, pero el empresario no daba señales a que pronto sucedería, pero este jueves mediante la revista ‘Hola USA’, versión digital, aparecieron con la noticia de la boda.

Desde la playa, al atardecer, el empresario se hincó para darle el anillo a Clarissa Molina quien visiblemente conmovida y emocionada no se esperaba que ese sería el momento por el que había aguardado toda la vida; sin dudarlo, la presentadora de televisión dio el sí y las imágenes son mágicas.