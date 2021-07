En la fotografía, Clarissa Molina se mostraba imponente y hermosa, mientras que parecía meterse a la piscina con elegancia y glamour, al pie de la imagen, que ya cuenta con más de 71 mil me gusta, la dominicana argumentó que ya era una foto antigua, sin embargo demostró que a pasar del tiempo ella sigue luciendo igual de espectacular.

Fue el pasado 7 de julio cuando la también conductora cubana, Lili Estefan sorprendió en su cuenta oficial de Instagram al posar con un bikini su retaguardia muy al estilo de JLo durante sus vacaciones por las Bahamas, tras esto, su compañera Clarissa Molina no se quiso quedar atrás y también posó en bikini para sus seguidores.

Rápidamente, diversos comentarios comenzaron a llegar de parte de los más de 2 millones de seguidores que tiene en Instagram, en donde usuarios quedaron encantados al ver a Clarissa Molina con ese sexy bikini color rosa: “Hermosa, divina, eres una diosa sumamente hermosa, Clarissa”, “Espectacularmente bella”, “”Clarissa please no pierdas más peso”, “Me gusta más verte con el pelo rizos te ves más exorcista”.

Se sabe que Clarissa Molina es una de las conductoras más hermosas que tiene el canal de Univisión, y es que no es por nada, ya que esta talentosa mujer de 29 años, además de ser actriz y presentadora , también formó parte del reality de Univisión de Nuestra Belleza Latina 2015, en el cual, desde ese momento llamó la atención por su belleza y espontaneidad, misma que continua presumiendo en redes sociales.

“Bellísima como siempre Clari”, “Fácilmente ganarías el concurso de miss universo, hermosa en todo su esplendor”, “Te queda lindo el pelo así, luces espectacular”, “Una verdadera modelo, mi paisana glamurosa y natural “, “Luces espectacular”, “Lo que más brilla de la mujer dominicana”, “Si no hubieras puesto tbt, sentiría que esa foto fue tomada el día de hoy” fueron uno de los tantos comentarios que le llegaron a Clarissa.

Más comentarios comenzaban a llegar a la fotografía de Clarissa Molina luciendo espectacular en un bikini color rosa, en dónde seguidores no paraban de halagar y decirle lo hermosa que se veía: “Mujerón, que linda mamacita”, “Eres una diosa”, “Lo más hermoso que esta sobre la tierra”, “Bello cuerpecito muñeca, divina, me gusta”

Al pie de las fotografías, Clarissa escribió el siguiente mensaje: “Una de las grandes razones por la cual he logrado la mejor versión de mí físicamente ha sido gracias a mis amigas del alma de @goldengirls_mia. Desde que caí en manos tuyas, mi vida cambió con tu toque mágico, tu técnica única de dar masaje de détox, sobre todo creen en mi potencial y tener la visión desde el día 1″

¿Competencia para Lili Estefan? Clarissa Molina sorprende en sus fotografías en bikini rosa

Cómo era de esperarse, y al igual que en su reciente fotografía en bikini rosa, a Clarissa Molina le llovieron un sin fin de comentarios, en dónde seguidores quedaban encantados con su belleza y su perfecto cuerpazo: “Tan bella, no me canso de mirarte”, “Bella como sieeempre”, “Siempre como una reina, sin duda eres hermosa”, “Eres una sirena bella, me encantas”

Por otra parte y de acuerdo con el portal La Opinión, recientemente la dominicana viajó a su país para ser entrevistada por Luz García en el programa Noche sin luz, debido a que se iba a presentar el primer capitulo del especial “Los cuerpos mas hot 2021” en dónde Clarissa sorprendió una vez más al posar en un encantador bikini color negro. PUEDES VER LA FOTOGRAFÍA AQUÍ