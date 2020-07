Clarissa Molina comparte una reveladora noticia en “El Gordo y la Flaca”

La conductora dominicana da positivo al coronavirus

Dice que se ha sentido muy bien y no ha tenido ningún síntoma ni problemas respiratorios

Sorpresiva noticia. La conductora dominicana Clarissa Molina anuncia en “El Gordo y la Flaca”, conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan, que dio positivo al coronavirus.

En la cuenta oficial de Instagram del programa, Clarissa Molina compartió esta reveladora noticia ante el asombro de sus compañeros.

“Yo quería compartir con todos ustedes, Raúl, Lili, con la gente que nos está mirando, como siempre he sido súper transparente con todo el mundo. Yo la semana pasada me hice la prueba (del coronavirus), me mandan este link en mis mensajes y dice que es una prueba que puedes hacerla desde casa. Yo pongo la orden, me llega la prueba al otro día e inmediatamente me la hice aquí yo misma, envolví todo, ahí te dicen todas las instrucciones, la envio y me llegó la prueba hoy y dice que es detectable, o sea, que es positivo de que yo tengo el coronavirus”.

Con el semblante tranquilo, Clarissa Molina comentó que este resultado la tomó por sorpresa, aunque se ha sentido muy bien y no ha tenido ningún síntoma ni problemas respiratorios.

En ese momento, Raúl de Molina, quien se encuentra desde el estudio de “El Gordo y la Flaca” junto a Lili Estefan, interrumpe a Clarissa para preguntarle si lo que acaba de decirles es un chiste o si está diciendo la verdad, a lo que la conductora dominicana respondió: “Te lo juro, Raúl, te lo juro que si es de verdad, me salió hoy, me llegó la prueba”.

“Me la hice el martes (la prueba del coronavirus), o sea, que este sería mi séptimo día o no sé realmente desde cuando estoy contagiada porque no he sentido ningún síntoma, he hecho ejercicio normal, y la verdad es que, dentro de mi círculo bien pequeño, hay una amiga mía que ya le llegó el resultado hoy también y está negativo, así que ha sido súper extraño todo”, confesó la conductora, quien se coronó como Miss República Dominicana en el 2015.

Clarissa Molina, para estar segura del resultado, adelantó que se hará una prueba en un laboratorio.

Por su parte, tanto Raúl de Molina como Lili Estefan se mostraron impactados con esta noticia, y más cuando han tenido contacto con Clarissa, por lo que Lili le preguntó si ha tenido algunos síntomas, recibiendo como respuesta: “Por lo menos, hasta ahora no. Me he sentido muy saludable”.

Y después de que la conductora dominicana anunciara que está contagiada de coronavirus, usuarios dieron sus puntos de vista: “Bueno, que se exponga lo menos posible a otra gente para que no haga un contagiado por todos lados”, “Raúl está preocupado, no por Clari, si no por miedo a que Clari lo haya contagiado”, “Oh, Dios mío, es asintomática, Dios la cuide y la proteja, lo malo es que como no sintió síntomas, pudo haber infectado a otros”.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ