Vicente Saavedra comentó haberse deslumbrado por la belleza de Clarissa: “En ese momento yo compartía con otra persona, yo no podía mirar pa’ allá así pero sí sabía que era una mujer muy guapa y para el año pasado en Premios Lo Nuestro en 2021, vino y como que ‘bueno, ya se puso más linda que antes, yo ya estaba soltero y envié un DM, un mensaje por Instagram pero me arrepentí y lo borré rápido…”, comenzó diciendo.

Ahora, la ex reina de belleza está atravesando una etapa muy importante en su vida, por lo que en una entrevista al show que conduce ‘ El Gordo y la Flaca ‘ admitió cómo conoció a Vicente Saavedra, pero no sólo eso ¿sí hace caso a los comentarios negativos contra él y aún así piensa en boda con el representante?

¿Pero se imaginaba enamorarse de alguien que tuviera hijos? Clarissa responde: “Una de las cosas que más me enamoró es que se desvive por sus hijas, yo no soy por lo físico, ni por quien sea, sino sentía la conexión, él tenía una energía muy linda, él proyecta conmigo esa calidez inmediatamente, él es como mi alma gemela”, contestó.

“Es la primera vez que tengo una mujer, con el respeto de mis hijas, que realmente me cuida, que me balancea la situación”, dijo el empresario, pero Raúl de Molina reviró a Clarissa Molina si ella esperaba tener una relación donde su pareja tuviera varios hijos, como es en el caso de Vicente Saavedra…

“Es bien atento, eso me enamoró mucho, no solamente conmigo, es que él es así con todo el mundo, siempre atento a que todo esté bien”, expresó Clarissa Molina de Vicente Saavedra quien definitivamente le tiró demasiadas flores por encima de sus ex parejas a quienes ‘descalabró’ con una declaración:

Sin embargo, uno de los señalamientos que se le hicieron a Clarissa sobre Vicente fue la manera en que trató a sus ex mujeres quienes incluso le pusieron ordenes de restricción para que no se les acercara ante el temor que supuestamente le tenían presuntamente por haberlas amenazado.

Vicente Saavedra en la entrevista admitió ser celoso: “Un poquito… Yo desde que la conocí yo sabía en lo que me estaba metiendo y obviamente yo al saber el carácter que ella tiene simpática pero no es boba, pero te tira la línea rápido, yo estoy claro de lo que tengo al lado…”, dijo el empresario.

¿Anuncian la boda? Vicente reacciona a rumores

Ante los rumores que circulan de él, el empresario dijo que nunca se ha casado y es falso que lleve tres matrimonios, mientras Clarissa precisó que sí se han entablado conversaciones entre ambos para una boda y si se da podrían casarse en Puerto Rico o República Dominicana, pero van paso por paso y no lo han anunciado oficialmente, aunque sí se ve como la esposa de Saavedra.

Pero la gente sigue comentando que no están convencidos de la idea de boda de Clarissa: "Clarisa estas joven empezando a vivir. Vaya despacio él esta más recorrido que el intestino grueso mija .. cuidado", "No me gusta él para ella él tiene muchos hijos se nota que ya ha tenido más caminos", "Lo que le espera", "No sé, no me convence ese muchacho… 3 hijas sin casarse, la mama de la Ultima Le tuvo que poner una orden de restricción", aparecen comentarios.