El juez Clarence Thomas dice que la Corte Suprema ha cambiado por la impactante filtración de un proyecto de opinión a principios de este mes. La opinión sugiere que el tribunal está a punto de revocar el derecho al aborto reconocido hace casi 50 años en Roe v. Wade, indicó The Associated Press. A través del periódico Reason, se dieron a conocer una serie de audios donde estaba siendo John Yoo.

Tras darse a conocer las declaraciones del juez, la opinión pública sigue sugiriendo que están a punto de revocar el derecho al aborto reconocido hace casi 50 años, por lo que la opinión se encuentra dividida en estos instantes. Algunas personas, aseguran que Thomas opina sobre ‘justicia’ cuando es uno de los hombres más conservadores dentro de la Corte Suprema y que, no está observando el panorama sin una opinión personal.

“Cuando pierdes esa confianza, especialmente en la institución en la que estoy, la institución cambia fundamentalmente. Empiezas a mirar por encima del hombro. Es como una especie de infidelidad que puedes explicar, pero no puedes deshacerla”, dijo el juez Thomas en entrevista con John Yoo e informó AP.

Clarence Thomas: ¿Un movimiento tenso en la Corte?

En las declaraciones que el juez de la Corte Suprema, destaca que actualmente se están viviendo momento de ‘temor’ debido a que están en peligro de que en algún momento alguien desee “destruir” ese camino. Según señaló Thomas, una sociedad civil debe existir si hay una sociedad libre que cuente con un sistema legal estable; además, destacó que ha estado en el juego tanto tiempo que sabe cuán frágil es el ‘negocio’.

“Toda la idea de su punto sobre las instituciones, creo que estamos en peligro de destruir las instituciones que se requieren para una sociedad libre. No se puede tener una sociedad civil, una sociedad libre, sin un sistema legal estable. No se puede tener uno sin estabilidad y cosas como propiedad o interpretación y un poder judicial imparcial. Y he estado en este negocio el tiempo suficiente para saber cuán frágil es.”, indicó Thomas en el audio y señaló Reason. Archivado como: Clarence Thomas