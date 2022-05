Ese recurso judicial, explicó de manera textual AP, seguramente incluirá el argumento de Clarence Dixon, según el cual los resultados de las pruebas divulgadas el viernes por la noche muestran que el sedante que se va a utilizar ha superado su fecha de caducidad. Pero los abogados de Arizona aseguran que no caducará hasta agosto.

¿Se venció la solución que van a inyectarle para matarlo?

Pero esa cuestión en sí misma no fue tratada por la jueza, sino sólo el argumento por parte de Clarence Dixon de que tenía el derecho constitucional a conocer los resultados de las pruebas en que se basó el estado de Arizona para fijar la fecha de expiración, expuso el informe de AP. El viernes por la noche, una vez que el estado le proporcionó esa información, Diane Humetewa dijo que no tenía nada que hacer. “Así que su petición ha sido atendida. Creo que la discusión sobre si el compuesto ha caducado o no es una cuestión totalmente aparte”.

La abogada de Clarence Dixon, Jennifer Moreno, indicó que se acelerará una demanda corregida que busca explorar ese aspecto. En este sentido, AP explicó que en los últimos años Arizona y muchos otros estados han tenido dificultades para conseguir fármacos para las ejecuciones después de que los fabricantes de medicamentos se negaran a vender sus productos para ese uso y acotó que Arizona obtuvo el pentobarbital que planea utilizar de una farmacia de compuestos no identificada.