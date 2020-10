Integrantes del grupo CJNG descuartizan viva a una mujer

Debido a que supuestamente pertenecía al grupo rival

Estos hechos ocurrieron en el estado de Zacatecas en México

CJNG descuartizan mujer. Un grupo de narcotraficantes mejor conocidos como Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), descuartizaron viva a una mujer por supuestamente pertenecer al grupo rival, según reporte del portal La Opinión.

Estos terribles hechos ocurrieron en el estado de Zacatecas, y aun se desconoce si la víctima era parte de algún grupo rival de los CJNG ya que en el video solo le dicen que eso le pasa por andar de mugrosa, esto haciendo referencia a que pertenecía a otro grupo.

Este terrible hecho fue difundido a través de las redes sociales, y se puede apreciar que primero los narcotraficantes le cortan los brazos a la mujer después le cortan el cuello para finalmente cortarle las extremidades faltantes.

Los narcotraficantes no tuvieron ni la más mínima compasión a pesar de las súplicas y gritos de la mujer, que no pudo hacer nada al respecto ya que la tenían con las manos amarradas mientras hacían el terrible hecho.

Hasta el momento la mujer descuartizada no ha sido identificada ni tampoco se ha confirmado si ya encontraron los restos las autoridades del estado.

El Gobierno de México ha confirmado que el estado de Zacatecas es de las entidades que cuentan con mayor numero de delitos de alto impacto como homicidios en este ultimo año.

Diferentes usuarios comentaron el video: “Que cab… pero así van a terminar también el que a hierro mata a hierro muere, y ojalá y los jóvenes entiendan que ese no es el camino no deja nada bueno”, “Esos son carne de cañón todos tanto como la ejecutada como los que andan peleando no viven mucho por eso los mandan al frente no saben trabajar como se debe”, “Ella no era nada de eso que dicen, ella era Escort y la mataron por ser independiente y rechazar varias veces trabajar para ellos, ese es el miedo de todas nosotras”, comentaron algunos internautas.

¡ADVERTENCIA! IMAGENES FUERTES.

PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ.