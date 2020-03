Presuntos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) lanzan una terrible amenaza contra el grupo del crimen organizado conocido como La Familia Michoacana, a través de un video en el que detallan cómo eliminarán a todas aquellas personas que apoyen las actividades de sus rivales, de acuerdo a lo publicado con El Diario.

Es a través de Twitter que más de 10 hombres armados aparecen en el material, como una forma de intimidar no solo a sus oponente, sino a las autoridades y hasta los taxistas, ya que dan a entender que si son sorprendidos apoyando a La Familia Michoacana, los harán pedacitos.

El video que dura menos de un minuto, muestra al grupo de sicarios con el rostro cubierto, con armas de grueso calibre, mediante el cual mencionan varios nombres contra los que actuarán y además, anuncian que ya se encuentran en el Estado de México y que no se saldrán de allí para nada.

La información fue subida por El Diario en su portal, y en él detallan quienes son sus próximas víctimas, además de lanzar amenazas para más personas. El material ha causado temor y alarma entre la población, ya que no es la primera vez que se utilizan este tipo de medios para amedrentarse entre grupos antagónicos.

En el video los hombres dicen que ya van a empezar con la limpia y además advierten que no se saldrán de Estado de México, por lo que piden que no los busquen, sino que ellos los encontrarán.

Este no es el primer video de amenazas que se publica de un cártel contra otro, ya que anteriormente había salido a la luz pública algo parecido.

Hace unos días un nuevo video violento circuló en redes sociales en el que se ve que un grupo de sicarios interrogan a un joven y luego lo ejecutan al parecer a balazos. De acuerdo a información publicada por el medio de comunicación de La Opinión, los hechos sucedieron al parecer en el municipio de Cuernavaca, Morelos, estado gobernado por un ex futbolista profesional.

En el material se puede ver a hombres armados, mismos que no se identificaron a qué grupo del crimen organizado pertenecen, luego le comienzan a hacer preguntas al sujeto. Se observan a seis personas vestidas totalmente de negro, con el rostro cubierto y portan armas largas.

La víctima se encuentra en medio de ellos y responde a algunas preguntas de los presuntos sicarios que no dejan de apuntarle con sus armas de fuego. El sujeto amenazado acusa a autoridades de tener nexos con algunos miembros del crimen organizado y revela otras situaciones de violencia que se han vivido en la zona de Cuernavaca, Morelos.

La información fue publicada en el portal del medio de comunicación La Opinión, en la que se detalla que los hechos sucedieron presuntamente en Cuernavaca, Morelos, entidad gobernada actualmente por el controversial ex futbolista profesional, Cuauhtémoc Blanco.

De acuerdo a lo que se publica en ese medio de comunicación, el hombre amenazado señala a una persona como presunto responsable de ordenar la muerte de dos agentes policiacos en el municipio de Cuernavaca, Morelos.

También, de acuerdo a las redes sociales, el hombre amenazado fue encontrado ejecutado y su cuerpo fue hallado en una de las calles de Cuernavaca, Morelos.

