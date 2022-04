Según reportes de varios medios de comunicación, entre ellos ‘ Marca ‘, se informó que los de Ucrania no se rinden y continúan protegiendo a su nación utilizando tácticas especiales y cualquier tipo de ventaja que puedan tener y ese ha sido el peor error de varios soldados rusos quienes murieron recientemente de forma trágica.

Han pasado más de 40 días desde que inició la guerra de Rusia con Ucrania y pese a varios acercamientos entre las autoridades de ambos países, no se avisora un próximo cese al fuego y acuerdo de paz, y este fin de semana tras el trágico descubrimiento en Bucha donde aparentemente soldados rusos habrían masacrado varios civiles, los ucranianos ‘contra atacaron’ de una manera despiadada.

Y es que para la supervivencia no hay método que sea menos más, pues los civiles de Ucrania se han propuesto defender su nación y territorio a como dé lugar y prueba de ello fue que aprovechándose de la falta de alimentación que sufren las tropas de Rusia, les ofrecieron comida… pero no fue un acto de ‘paz’, sino, una manera de asesinarlos.

Los servicios de inteligencia de Ucrania informaron al mandatario Zelensky que se produjo un envenenamiento en masa, gracias a que varios civiles ucranianos ofrecieron comida a soldados rusos quienes tienen ya poca despensa y suministros para estar en la guerra, pues aparentemente Rusia no los está cobijando como debería.

Pero según se indica, no sólo pasteles y caramelos han sido envenenados por los soldados rusos, sino también el alcohol, bebida que los ‘enemigos’ de los ucranianos, es común y muy consumida entre las tropas; los casos de envenenamiento se están dando en Izium y se comunica como ‘enfermedades graves’ lo que padecen los militares de Putin.

¿Fueron engañados por Putin para ir a la guerra de Ucrania?

Hace unas semanas, el Heraldo de México y The Sun, dieron cuenta de cómo varios mandos de las tropas de Ucrania han alertado de que los propios soldados de Rusia son obligados a asesinar a sus elementos que están heridos y no tienen más remedio que abandonar los cuerpos sin dar cuenta a los familiares. Un video de un soldado de Rusia, da cuenta de lo arrepentido que está al ser puesto en comunicación con su mamá con la que platica cómo está (aparentemente capturado) y tiene que reconocer lo impensable: “Estamos matando a civiles que no han hecho nada malo”, comenta lamentándose.

La mayoría de los soldados de Rusia tienen de entre 18 y 25 años de edad y al ser interrogados por gente de Ucrania, se quiebran al reconocer que tal vez el presidente Putin los engañó pregonando que serían unos ‘salvadores’ cuando en realidad están sometiendo a los ucranianos y sembrando el terror. “Me están tratando bien”, es lo que se escucha decir a otro joven mientras habla por celular con familiares, quienes no saben que los capturaron y están haciéndolos hablar para que digan cuáles son las indicaciones y planes que el Gobierno de Vladimir Putin les otorgó en contra de Ucrania.