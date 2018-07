“Yo no sabía que un mosquito podía hacer tanto”, madre de primer bebé en Texas con microcefalia debido al Zika (VIDEO)

Luego de dos años de que su hijo haya nacido, Leidys Quiñonez, madre del primer niño que nace con microcefalia en Texas debido al virus del Zika decide abrir su corazón para prevenir a otras mujeres.

“Yo no lo enfrenté, yo no era capaz de aceptarlo, yo dure mucho tiempo metida en una burbuja”, dijo a MundoHispánico Quiñones, de 30 años, quién se contagió en un viaje a su país, Colombia en el 2016 cuando estaba embarazada. “Diciendo ‘mi hijo esta bien, no le pasa nada, solamente su cabeza es pequeña pero él está reaccionando bien”.

Quiñonez, madre soltera, trabaja haciendo lo que sea para darle los tratamientos que su hijo necesita. Y es que Jacob no desarrolló su cerebro adecuadamente debido al defecto congénito.

“Trabajo en lo que salga, porque pues tengo que reunir mucho dinero trabajo haciendo aseo, trabajo arreglando de pronto cabellos, haciendo la keratina, vendiendo perfumes, de mesera, en lo que salga”, apuntó la mujer residente de Houston. “Cada terapia celular vale 3 mil dólares, le dijeron que se tenía que hacer cinco, las cuales he logrado hacerle tres, más los viajes y gastos”.

Con el fin de la familia conseguir ayuda monetaria para los gastos médicos decidieron abrir una cuenta de GoFundMe y un grupo en Facebook donde realizan eventos para recaudar fondos.

Si vive en Houston y desea conocer en persona a Jacob, su mamá y amigos estarán vendiendo prendas de vestir con el lema luchando por Jacob para poder cubrir sus gastos médicos.

