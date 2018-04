ÚLTIMA HORA: El presidente, Donald Trump, no viajará a la Cumbre de las Américas en Perú ni a Colombia este fin de semana y enviará en su lugar al vicepresidente, Mike Pence, informó el martes la Casa Blanca.

“El presidente permanecerá en EE.UU. para supervisar la respuesta estadounidense a Siria y vigilar los acontecimiento globales”, explicó Sarah Sanders, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado.

Sanders agregó que “a petición del presidente, el vicepresidente viajará en su lugar”.

Trump tenía previsto viajar a Perú este viernes 13 de abril para participar en la Cumbre de las Américas, que reúne a los líderes de la región, y desplazarse el sábado a Bogotá, para mantener un encuentro bilateral con el presidente Juan Manuel Santos.

Se trataba del primer viaje de Trump a Latinoamérica desde que llegó a la Casa Blanca a comienzos de 2017.

El presidente prometió este lunes responder “contundentemente” al presunto ataque químico registrado en Siria, del que responsabilizó al gobierno de Bachar al Asad, y dijo que tomará una decisión en las próximas horas sobre cuál es esa represalia.

.@POTUS Trump condemns the heinous attack on innocent Syrians with banned chemical weapons. #Syria pic.twitter.com/qiEahlL3Ah

— Department of State (@StateDept) April 9, 2018